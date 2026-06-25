ПВО уничтожила второй летящий на столицу беспилотник за ночь

Российские средства противовоздушной обороны продолжили работу по отражению ночного налёта беспилотников на Москву. В 05:52 мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё одного БПЛА.

«Сбит ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.

Таким образом, за ночь над столичным регионом были уничтожены как минимум два беспилотника. Специалисты экстренных служб оперативно прибывают на места падения обломков, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее Life.ru писал, что ночью 25 июня от падения обломков БПЛА произошло возгорание на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.