Собянин: ПВО уничтожила БПЛА, летевший на Москву

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью пресекли попытку атаки на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, дежурные расчёты ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, направлявшийся в сторону города.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

Информации о пострадавших и разрушениях от падения обломков на данный момент не поступало. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место и приступили к работе.

Напомним, что ночная атака стала продолжением массированного налёта, который фиксировался на протяжении всего дня 24 июня. Ранее Life.ru сообщал, что за 13 часов – с 07:00 до 20:00 – российские средства ПВО уничтожили 245 украинских беспилотников над 14 регионами страны. Цели поражались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.