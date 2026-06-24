ПВО за день уничтожила 245 украинских БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО за 13 часов уничтожили 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«24 июня в период с 07:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Керченскому полуострову. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после массированной атаки на объекты гражданской инфраструктуры. По данным ведомства, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Количество пострадавших уточняется.