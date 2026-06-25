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25 июня, 04:39

Комбрига ВСУ Лапу подозревают в краже 80 тонн цемента под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Командира 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Дмитрия Лапу подозревают в хищении строительных материалов. Российские силовые структуры сообщают о пропаже 80 тонн цемента в украинской армии. Груз поступил на склады подразделения в конце марта 2026 года.

Цемент предназначался для возведения фортификационных сооружений на правом берегу Оскола в районах Подлимана, Боровой и Гороховатки. Однако стройматериалы не дошли до позиций — их продали. Деньги от сделки, по данным источника, достались командиру бригады.

«Выручка же попала в лапы «бригадира». Самое смешное, что за год в 115-й бригаде ВСУ поменяли пять командиров. Крайний — Лапа»,приводит слова источника РИА «Новости».

Бригада уже потеряла ряд позиций, которые планировала укрепить с помощью этого цемента. Поэтому отчитываться за стройматериалы командиру, вероятно, не придётся.

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Лия Мурадьян
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