Командира 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Дмитрия Лапу подозревают в хищении строительных материалов. Российские силовые структуры сообщают о пропаже 80 тонн цемента в украинской армии. Груз поступил на склады подразделения в конце марта 2026 года.

Цемент предназначался для возведения фортификационных сооружений на правом берегу Оскола в районах Подлимана, Боровой и Гороховатки. Однако стройматериалы не дошли до позиций — их продали. Деньги от сделки, по данным источника, достались командиру бригады.

«Выручка же попала в лапы «бригадира». Самое смешное, что за год в 115-й бригаде ВСУ поменяли пять командиров. Крайний — Лапа», — приводит слова источника РИА «Новости».

Бригада уже потеряла ряд позиций, которые планировала укрепить с помощью этого цемента. Поэтому отчитываться за стройматериалы командиру, вероятно, не придётся.