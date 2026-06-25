Над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Ростовскую область. За минувшую ночь в регионе было уничтожено более десяти беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, а также на территориях Тарасовского, Миллеровского, Чертковского, Кашарского, Белокалитвинского и Шолоховского районов.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах области», — написал Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Также этой ночью были сбиты два летящих на Москву дрона. По данным властей, на местах падения обломков работают экстренные службы.