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Регион
25 июня, 04:36

Над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Ростовскую область. За минувшую ночь в регионе было уничтожено более десяти беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, а также на территориях Тарасовского, Миллеровского, Чертковского, Кашарского, Белокалитвинского и Шолоховского районов.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах области», — написал Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника
Над Тульской областью за ночь сбили 22 беспилотника

Также этой ночью были сбиты два летящих на Москву дрона. По данным властей, на местах падения обломков работают экстренные службы.

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Юния Ларсон
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