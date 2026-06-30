Презумпция виновности по рождению: как в Европе-2026 россиянам блокируют счета и ломают двери Оглавление Германия: «неблагонадёжные» по паспорту Португалия: от лояльности к «до свидания» Франция: дискриминация по графе «место рождения» Увольнения и чёрные списки Силовые рейды Что в сухом остатке? Российские паспорта в Европе теперь как сигнальная метка. Счета блокируют, с работы увольняют, а в особо «удачные» дни к русским могут прийти с тараном в пять утра. Детали — в материале Life.ru. 29 июня, 21:45 Счета заморожены, ипотека сгорела: как в Европе увольняют русских и выламывают двери за «неправильный» паспорт. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / linavita, © ChatGPT

Оказывается, европейская «инклюзивность» — штука хрупкая. Она испаряется ровно в тот момент, когда сотрудник банка или кадровик видит в документах заветную строчку «Россия». Даже если у вас французский паспорт, вы выучили все виды сыров и цитируете Мольера а языке оригинала — ваш счёт всё равно могут заблокировать, а заветную карьерную лестницу — обрушить. Просто потому, что родились не там.

В общем, в 2026 году европейские банки и работодатели решили доказать, что они тоже умеют удивлять. Только вместо конкурса талантов у них теперь тенденция по отказу российским клиентам. Кто быстрее заблокирует счёт, кто изобретательнее придумает повод, а кто и вовсе откажет человеку с гражданством ЕС, потому что у продавца квартиры — русский паспорт. Похоже, в Евросоюзе наконец нашли занятие, которое объединяет все страны — и это вовсе не борьба с нелегальными мигрантами. Это борьба с россиянами, которые исправно платят налоги, покупают жильё и, в отличие от многих, действительно вписываются в местную жизнь.

Германия: «неблагонадёжные» по паспорту

Посольство РФ в ФРГ уже устало фиксировать обращения от россиян, чьи счета в немецких банках оказались заморожены. Причина банальная: Россия попала в список стран с высоким риском отмывания денег (FATF) — и банки теперь носятся с этим списком как с главным документом. Клиентам дают 14 дней, чтобы подтвердить легальность своего статуса, а если не успел — до свидания. Особый шик — когда банк блокирует счёт уже на следующий день после уведомления.

Самый курьёзный случай произошёл с банком Sparkasse Köln‑Bonn. Он отказал в ипотеке гражданину Германии только потому, что продавец квартиры был россиянином. Ещё раз, чтоб прочувствовать всю ситуацию: человек, родившийся и выросший в Кёльне, не может купить жильё, потому что у продавца «неправильный» паспорт. Банк, видимо, решил, что у квартиры теперь сомнительное происхождение. Еврокомиссия даже выпустила специальное разъяснение: мол, не надо так делать. Но банки предпочитают перестраховаться — штрафы от регуляторов пугают их больше, чем абсурдность собственных решений.

Рейхстаг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Португалия: от лояльности к «до свидания»

Португальцы, которые ещё недавно с распростёртыми объятиями встречали русских покупателей недвижимости, теперь дружно хлопают дверьми. Крупнейший банк страны Caixa Geral de Depósitos, долго считавшийся оплотом здравого смысла, в июне разослал своим российским клиентам трогательные письма: с 14 августа ваши счета закроют, карты аннулируют, а неиспользованные чековые книжки просим вернуть.

Но самое забавное, что поначалу банк обещал трогать только тех, у кого нет ВНЖ, а потом решил: чего мелочиться? И добавил в список даже обладателей действующего вида на жительство, включая сотрудников местных компаний. Коллеги из Novo Banco и Millennium BCP тоже подхватили эстафету: они отказывают в обслуживании просто за факт российского гражданства. Португалия теперь не только страна портвейна и футбола, но и лидер по жёсткой банковской политике.

Штаб-квартира Caixa Geral de Depósitos. Фото © Wikipedia / Yusuke Kawasaki

Франция: дискриминация по графе «место рождения»

А вот французы превзошли всех в изобретательности. Генеральный консул РФ в Марселе поведал историю, от которой даже у бывалых адвокатов брови полезут на лоб. Человека, усыновлённого французской семьёй более 15 лет назад, имеющего французское гражданство и проживающего в стране с пелёнок, банк решил блокировать. Просто в графе «место рождения» значится Россия. Никаких подозрительных транзакций, никаких долгов — просто место рождения.

И не думайте, что это только три страны. В Финляндии банки отказываются принимать деньги, если в платеже хоть капля «российского происхождения». В Латвии ужесточили обслуживание клиентов с русскими паспортами, а некоторые отделения требуют подтверждения статуса при каждой операции. Необанк Revolut, который позиционирует себя как суперсовременный и прогрессивный, тоже решил не отставать — блокирует счета резидентов ЕС с российскими корнями. Wise возвращает переводы. BNP Paribas, Société Générale, Santander Totta — весь этот банковский сектор соревнуется, кто быстрее закроет доступ к финансам.

Испания внесла Россию в список «несотрудничающих налоговых юрисдикций». В отдельных административных районах страны РФ включили в чёрный список ЕС с 29 января 2026 года. Это снова усиливает налоговый контроль, проверки происхождения средств и внимание к операциям с российскими компаниями, счетами и переводами испанскими налоговыми и банковскими органами.

Увольнения и чёрные списки

Банки — это только верхушка айсберга. Работодатели и госструктуры тоже решили не отставать. Только вместо счетов блокируют карьерные лестницы, а вместо денег — саму возможность работать. В начале 2026 года Латвия на законодательном уровне запретила принимать граждан России и Беларуси в стратегически важные учреждения: в крупные больницы, на железные дороги, в аэропорты и муниципальные компании. Результат не заставил себя ждать — только Даугавпилсская региональная больница уволила 49 человек.

Даугавпилсская региональная больница. Фото © Daugavpils Reģionālā Slimnīca

А в Германии — своя специфика. Там выходцев из России и стран бывшего СССР просто включили в списки «неблагонадёжных». С этими перечнями сверяются при оформлении госзаказов. Если хочешь получить государственный контракт — проверь, нет ли у тебя в партнёрах или сотрудниках кого-то с российскими корнями. Есть? Значит, ты автоматически «рисковый», прости-прощай.

Силовые рейды

Но самое страшное даже не заморозки счетов и не увольнения. Всё чаще к русскоговорящим в Германии приходят не письма из банка, а люди в бронежилетах. Одна из недавних таких историй случилась в Дуйсбурге с 64-летним пастором Александром Эппом. Он уроженец Казахстана, но недавно принял российское гражданство — и практически сразу начался ад. Спецназ взорвал ему входную дверь, ворвался в дом без предупреждения и жестоко избил священника до крови — хотя он не оказывал сопротивления и был готов сотрудничать. После этого обыскали всю церковную общину, включая детские площадки, отобрали всю офисную технику и ушли. Епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский назвал произвол «вопиющим» и указал на явную политическую подоплёку. Захотел, видите ли, сохранить связь с родиной — получи награду в виде бойцов в масках и выломанной двери.





А в июне 2026 года Федеральная прокуратура Германии провела обыски в Берлине и Франкфурте-на-Майне. Под подозрение попал 51-летний россиянин — ему вменяют пособничество нарушению инвестиционных правил и попытку «антиконституционной диверсии». При этом обыскали не только его квартиру, но и дом 52-летней россиянки, которая вообще не имеет отношения к этой истории. Задержаний не было. Сама прокуратура признала, что обыски проводились «для уточнения имеющихся оснований для подозрений». По сути, просто пришли, перевернули всё вверх дном и ушли, оставив за собой только выломанные двери.

Что в сухом остатке?

Европа больше не ищет виновных. Она ищет русских. И находит — везде: банках, на работе, в собственных домах. Под видом борьбы с рисками «отменяют» людей, которые ничего не нарушили. Всё это уже не забота о безопасности. Просто Европе нужен посильный враг в лице обычных людей.

Авторы Илья Пушкарев