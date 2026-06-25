Завотделением российской больницы трагически погиб во время отпуска в Занзибаре

В Занзибаре при трагических обстоятельствах погиб заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов. Ему было 41 год. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

В ведомстве уточнили, что врач посвятил системе здравоохранения почти 17 лет и прошёл путь от невролога до руководителя одного из ключевых отделений краевой больницы.

«За годы работы он был отмечен ведомственными наградами, а главным признанием его труда стали благодарность пациентов и авторитет среди коллег», — отметили в Минздраве региона.

Коллеги характеризуют Терешова как опытного специалиста и наставника молодых врачей. Он продолжил врачебную династию и был связан с развитием неврологической помощи в регионе. Министерство здравоохранения выразило соболезнования семье и близким врача. По данным телеграм-канала «ЧП-Камчатка», трагедия произошла во время отпуска, обстоятельства смерти не раскрываются.

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