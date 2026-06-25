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Регион
25 июня, 10:06

Кремль изучит варианты реакции на планы Британии продать нефть с танкера Smyrtos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Россия изучит юридические варианты реакции в связи с планами Великобритании продать нефть с танкера Smyrtos, который находится под санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверняка существуют юридические реакции, они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если судебные перспективы имеются, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать решения, так и в отношении тех, кто будет реализовывать нефть, а также тех, кто будет её приобретать. В этом ни у кого не должно быть сомнений», — сказал Песков.

The Guardian: Лондон готовится к реакции Москвы на арест танкера Smyrtos
The Guardian: Лондон готовится к реакции Москвы на арест танкера Smyrtos

Ранее стало известно о планах британских властей продать нефть с задержанного танкера Smyrtos. Речь идёт о почти 100 тысячах тонн российской нефти. Вырученные деньги хотят направить на военную помощь Украине. В Лондоне считают, что раз судно оказалось в их руках, то и нефть на нём теперь принадлежит им. Сейчас обсуждают, как именно продать топливо — перевести деньги Киеву напрямую или закупить на них оружие для ВСУ.

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Наталья Афонина
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