Кремль изучит варианты реакции на планы Британии продать нефть с танкера Smyrtos

Россия изучит юридические варианты реакции в связи с планами Великобритании продать нефть с танкера Smyrtos, который находится под санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверняка существуют юридические реакции, они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если судебные перспективы имеются, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать решения, так и в отношении тех, кто будет реализовывать нефть, а также тех, кто будет её приобретать. В этом ни у кого не должно быть сомнений», — сказал Песков.

Ранее стало известно о планах британских властей продать нефть с задержанного танкера Smyrtos. Речь идёт о почти 100 тысячах тонн российской нефти. Вырученные деньги хотят направить на военную помощь Украине. В Лондоне считают, что раз судно оказалось в их руках, то и нефть на нём теперь принадлежит им. Сейчас обсуждают, как именно продать топливо — перевести деньги Киеву напрямую или закупить на них оружие для ВСУ.