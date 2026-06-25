60 часов в месяц — предел: Как правительство защитит самозанятых от скрытой трудовой повинности

Платформенная экономика открывает возможности для гибкой занятости, но одновременно создаёт риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Именно поэтому потребовались чёткие критерии разграничения, сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что правительство утвердило соответствующие параметры. Они помогают отличить разовые соглашения от систематического привлечения к работе одного и того же человека.

В Минэкономразвития пояснили: теперь операторы цифровых площадок обязаны отслеживать продолжительность выполнения заказов. Главный показатель — количество часов в месяц. Если в течение полугода подряд исполнитель трудится на одного заказчика более 60 часов ежемесячно, платформа обязана заблокировать выдачу новых заказов в этой связке. При этом принимать задания от других лиц не запрещается.

Закон о платформенной экономике разрешает гибкие формы занятости, но фиксирует болевую точку. Компании могут полностью перевести штат в самозанятые, сохранив контроль, график и постоянный характер работы. В ведомстве подчеркнули, что введённый лимит не запрещает пользоваться услугами самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Разумные разовые заказы, не носящие постоянного характера, остаются полностью допустимыми.

Нововведение касается ситуаций, когда заказчик систематически привлекает исполнителя на полный день, диктует график, контролирует процесс и предоставляет средства производства. Налицо все признаки трудовых отношений, но оформляется всё как гражданско-правовой договор. Теперь операторам цифровых платформ предстоит адаптировать алгоритмы для автоматического подсчёта часов и блокировки при превышении лимита.

Накануне в Госдуме обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением продлить режим налога на профессиональный доход до 2035 года. Сейчас этот экспериментальный формат, введённый в 2019 году, действует до конца 2028 года. Самозанятые платят 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП при годовом лимите в 2,4 млн рублей. Такой способ легальной работы стал одним из самых востребованных, позволяя совмещать самостоятельную деятельность с трудовым договором и снижая бюрократическую нагрузку.