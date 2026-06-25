Неравенство на уровне генов: Глава КС РФ предрёк обществу раскол из-за попыток «улучшить» человека

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин выступил с предостережением о новой форме социального расслоения. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он заявил, что попытки совершенствовать телесные, когнитивные и даже духовные качества человека путём генной инженерии ведут к риску антропологического неравенства.

Зорькин назвал эту угрозу «биотехнологическим апартеидом». По его словам, такое разделение будет гораздо глубже привычного социально-классового или экономического. Оно окажется закреплённым на уровне нейрофизиологии и генетики.

Глава КС РФ пояснил, что речь идёт не просто о новом витке старых проблем. Имущественное неравенство времён неолита и классовое разделение промышленной революции теперь рискуют получить фундаментальное укоренение на биотехнологической основе. Последствия этого могут оказаться необратимыми для человечества.

Ранее Life.ru рассказывал, как учёные из Колумбийского университета отредактировали ДНК ранних человеческих эмбрионов с помощью технологии base editing, позволяющей менять отдельные «буквы» генома без грубого разрезания. В эксперименте работали с генами, связанными с холестерином и выработкой гемоглобина. Исследование вновь обострило спор о границе между лечением наследственных болезней и созданием людей с заданными характеристиками.