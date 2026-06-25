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Регион
25 июня, 10:58

Неравенство на уровне генов: Глава КС РФ предрёк обществу раскол из-за попыток «улучшить» человека

Зорькин указал на риски «биотехнологического апартеида» из-за генных модификаций

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин выступил с предостережением о новой форме социального расслоения. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он заявил, что попытки совершенствовать телесные, когнитивные и даже духовные качества человека путём генной инженерии ведут к риску антропологического неравенства.

Зорькин назвал эту угрозу «биотехнологическим апартеидом». По его словам, такое разделение будет гораздо глубже привычного социально-классового или экономического. Оно окажется закреплённым на уровне нейрофизиологии и генетики.

Глава КС РФ пояснил, что речь идёт не просто о новом витке старых проблем. Имущественное неравенство времён неолита и классовое разделение промышленной революции теперь рискуют получить фундаментальное укоренение на биотехнологической основе. Последствия этого могут оказаться необратимыми для человечества.

Экс-офицер СБУ Прозоров: В биолабораториях на Украине создавали генное оружие
Экс-офицер СБУ Прозоров: В биолабораториях на Украине создавали генное оружие

Ранее Life.ru рассказывал, как учёные из Колумбийского университета отредактировали ДНК ранних человеческих эмбрионов с помощью технологии base editing, позволяющей менять отдельные «буквы» генома без грубого разрезания. В эксперименте работали с генами, связанными с холестерином и выработкой гемоглобина. Исследование вновь обострило спор о границе между лечением наследственных болезней и созданием людей с заданными характеристиками.

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Юрий Лысенко
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