Эми Адамс спасла жертву нападения, применив навыки из сериала «Доктор Вегас»

Голливудская актриса Эми Адамс спасла жизнь мужчине с ножевым ранением, применив навыки, полученные на съёмках медицинского сериала «Доктор Вегас». Об этом она рассказала в подкасте «Smartless».

По словам Адамс, она и её семья стали «первыми на месте происшествия», когда выходили из своего любимого ресторана в Санта-Монике. Заметив раненого в шею, её муж Даррен Ле Галло остался с дочерью, а Адамс с отцом бросились на помощь. Она использовала пляжные полотенца, чтобы прижать рану и остановить кровотечение.

«Чем больше ты будешь сопротивляться, тем быстрее пойдёт кровь. Просто ляг», — сказала она пострадавшему, вспомнив совет из сериала «Доктор Вегас», где она играла медсестру Элис Доэрти. Проект вышел в 2004 году и состоял всего из пяти эпизодов.

Спустя год Адамс случайно встретила спасённого в ресторане. Мужчина подошёл к ней. Актриса узнала его и была поражена этой случайной встречей.

А сегодня в Анапе на детской площадке произошёл конфликт между двумя 12-летними мальчиками, в ходе которого один из них ударил другого ножом. Пострадавшего доставили в больницу, угрозы жизни нет, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Нападавший скрылся, обстоятельства уточняются.