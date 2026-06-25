В Дагестане вводят временные ограничения на отпуск топлива на АЗС

В Дагестане вводятся временные лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики. Мера призвана снизить ажиотаж и избежать формирования искусственного дефицита. Власти гарантируют доступ к топливу для всех категорий граждан.

«Не более 20 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в одни руки введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями», — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали жителей Дагестана заправляться по мере необходимости и воздержаться от покупки топлива впрок в канистрах. Ситуацию контролирует Минэнерго республики и федеральное ведомство.

Ранее аналогичные ограничения ввели в Ульяновской области. Например, водителям легковых автомобилей будут продавать не более 40 литров в руки.