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Регион
25 июня, 11:46

В Дагестане вводят временные ограничения на отпуск топлива на АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kekyalyaynen

В Дагестане вводятся временные лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики. Мера призвана снизить ажиотаж и избежать формирования искусственного дефицита. Власти гарантируют доступ к топливу для всех категорий граждан.

«Не более 20 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в одни руки введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями», — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали жителей Дагестана заправляться по мере необходимости и воздержаться от покупки топлива впрок в канистрах. Ситуацию контролирует Минэнерго республики и федеральное ведомство.

В Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины повреждены АЗС
В Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины повреждены АЗС

Ранее аналогичные ограничения ввели в Ульяновской области. Например, водителям легковых автомобилей будут продавать не более 40 литров в руки.

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Матвей Константинов
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