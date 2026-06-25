На АЗС Ульяновской области ввели новые правила продажи топлива

Власти Ульяновской области приняли решение о введении временных ограничений на продажу топлива. Как сообщается на сайте главы региона, соответствующие меры были утверждены на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Алексея Русских.

Ограничения направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке и предотвращение спекуляций. Аналогичные меры ранее уже вводились в ряде соседних субъектов РФ.

С 25 июня автозаправочным станциям региона рекомендовано придерживаться следующих лимитов:

не более 40 литров бензина на один легковой автомобиль;

не более 100 литров дизельного топлива на одну легковую машину;

до 300 литров дизеля – на грузовой транспорт и автобусы.

Кроме того, вводится полный запрет на продажу бензина и дизельного топлива в канистры, бочки и другие потребительские ёмкости.

При этом ограничения не распространяются на транспорт экстренных и оперативных служб, технику предприятий ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, общественный пассажирский транспорт и сельхозпроизводителей. Для этих категорий потребителей топливо будет отпускаться без лимитов. Власти подчеркнули, что меры носят временный характер и будут действовать до принятия решения об их отмене.

Ранее Life.ru писал, что министр финансов Антон Силуанов заявил об отсутствии резкого скачка цен на топливо в России, отметив, что рост наблюдается лишь на независимых заправках, тогда как на АЗС системообразующих компаний ситуация стабильна. Глава Минфина подчеркнул, что на заправках крупных предприятий цены если и выросли, то незначительно.