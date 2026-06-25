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25 июня, 11:57

Под Одессой военный выстрелил в школьницу из пневматической винтовки

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Одесской области задержали военнослужащего, которого подозревают в выстреле в 15-летнюю девочку из пневматической винтовки. Инцидент произошёл в селе Десантное.

В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим и взял в заложники несколько человек
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Солдат находился в отпуске. Как утверждается, он выстрелил школьнице в спину. Информация о состоянии пострадавшей не приводится. Мотивы поступка также пока неизвестны.

Правоохранители задержали предполагаемого стрелка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Украина превратилась в чёрный рынок нелегального оружия № 1 в Европе
Украина превратилась в чёрный рынок нелегального оружия № 1 в Европе

Ранее на Украине сообщали и о других происшествиях с участием оружия. Так, в феврале солдат устроил стрельбу в торговом центре Хмельницкого. Глава украинского МВД Игорь Клименко ранее предупреждал, что количество преступлений, связанных с оружием, может увеличиваться.

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Алексей Берковиц
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