Под Одессой военный выстрелил в школьницу из пневматической винтовки

В Одесской области задержали военнослужащего, которого подозревают в выстреле в 15-летнюю девочку из пневматической винтовки. Инцидент произошёл в селе Десантное.

Солдат находился в отпуске. Как утверждается, он выстрелил школьнице в спину. Информация о состоянии пострадавшей не приводится. Мотивы поступка также пока неизвестны.

Правоохранители задержали предполагаемого стрелка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Украине сообщали и о других происшествиях с участием оружия. Так, в феврале солдат устроил стрельбу в торговом центре Хмельницкого. Глава украинского МВД Игорь Клименко ранее предупреждал, что количество преступлений, связанных с оружием, может увеличиваться.