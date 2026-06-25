Минюст раскрыл количество денег на спецсчетах Макаревича* и пришёл к занятному выводу

Замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что на специальных счетах музыканта Андрея Макаревича*, хранится всего 100 тысяч рублей. По его мнению, это говорит о том, что артист получает доходы через третьих лиц, а не напрямую.

«На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича*, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч… Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего лишь там 100 тысяч за всё время, когда он признан иноагентом», — сказал Свириденко на сессии ПМЮФ.

Он отметил, что такая маленькая сумма выглядит нелогичной, если учесть, что музыкант-иноагент продолжает творческую и коммерческую деятельность. Предположительно, доходы переоформлены и проходят через посредников, чтобы избежать контроля, указал замминистра.

Согласно новому закону, иноагенты обязаны открывать специальный рублёвый счёт для зачисления доходов от интеллектуальной деятельности, аренды, дивидендов и процентов. Пользоваться этими средствами можно только после снятия статуса иноагента. Если сам обладатель статуса не открывает счёт, это должен сделать плательщик гонорара.

Напомним, 12 июня, в День России, на варшавском фестивале OUTLOUD OPEN AIR 2026 выступили российские музыканты, проживающие за рубежом, в том числе группа «Машина времени». Лидер коллектива, признанный иноагентом Андрей Макаревич* опубликовал фотографию с концерта, на которой он запечатлён вместе с другими артистами, также имеющими статус иноагентов.

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