Пыль в глаза или «За деньги да»: Кто на самом деле зарабатывает на Инстасамке миллионы Оглавление Дубайский таунхаус и чужая «ламба» Как телеканалы делают из скандалистки звезду Щебень, BMW и собственный особняк матери Как простили Инстасамку за скандалы Муж-футболист с историей о фальшивках Пять миллионов за 30 минут выступления Аренда за 600 тысяч и одна квартира в Бутове Лайки и дизлайки продвигают контент в равной степени эффективно. Негативный пиар — тоже пиар, главное, чтобы обсуждали. Успех певицы, блогерши и бизнесвумен Инстасамки — пример таких алгоритмов. Сейчас она в Дубае, но делает всё, чтобы остаться рукопожатной в России. 25 июня, 21:45 Ламба за 40 лямов и таунхаус за 92 млн: Где правда, а где реквизит Инстасамки. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © GPTChat, © ТАСС / Валентин Егоршин

Дубайский таунхаус и чужая «ламба»

Life.ru вычислил, где живут Инстасамка и её муж, рэпер Moneyken. Они занимают таунхаус площадью 250 квадратов на территории квартала Maple в районе Dubai Hills Estate — это следует из снимка, который опубликовала певица. Место новое и тихое, словно из американской мечты, но на восточный лад. Аккуратные виллы, идеальные газоны, ландшафтные парки, вдоль аллей тянутся ряды пальм. Есть пруды, детские площадки, спортивные объекты, беговые и велодорожки. Но главная фишка — гольф-поля, с которых открывается вид на небоскрёб Бурдж-Халифа.

На карте этот квартал едва ли не самое зелёное пятно в стеклянно-бетонном городе. Местные таунхаусы стоят до 92 млн рублей.





На снимке виден и автомобиль, за рулём которого ездит Инстасамка. Это Lamborghini Huracan за 40 млн рублей. Звёздная пара якобы меняет суперкары как перчатки. В прошлом году певица хвасталась McLaren 750S Spider за 30 млн, в позапрошлом её супруг демонстрировал Lamborghini Urus за 45 млн. Как оно есть на самом деле, неизвестно. Но показательный случай произошёл в 2022-м. Инстасамка тогда плакалась, что разбила в Эмиратах арендную «ламбу». Ущерб был копеечный. Та «разбитая» «ламба» была на вид точно такой же, на которой Инстасамка ездит сейчас. Скорее всего, речь о рекламном контракте и реквизите.

У Инстасамки всегда так. Непонятно, где ложь ради хайпа, а где правда.

«Разбитая» «ламба» Инстасамки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Как телеканалы делают из скандалистки звезду

Как Инстасамка относится к родине, можно судить по её песне 2020 года Russian World.

— Russian World, сложный спорт. Здесь не ждёт тебя комфорт. Каждый из нас полумёртв, — поёт Инстасамка.

Именно в 2020 году Инстасамка картинно поругалась с создателем «Дома-2» и бывшим депутатом Госдумы Валерием Комиссаровым. Он пригласил её ведущей нового шоу. Она согласилась, но в итоге обозвала проект. В отместку Комиссаренко выложил откровенное видео с ней. Впоследствии выяснилось, что всё это делалось чуть ли не согласованно.

Ещё деталь: на днях Ольга Бузова призналась, что хотела «замутить коллабу» с Инстасамкой ещё в 2020-м.

Инстасамка и Ольга Бузова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Возможно, совпадения. Но со стороны выглядит так, будто в тот год Инстасамка уже была под крылом одного из телеканалов.

Щебень, BMW и собственный особняк матери

За псевдонимом «Инстасамка» скрывается 26-летняя Дарья Зотеева из тюменского Тобольска. Она из состоятельной семьи. Мать трудилась торговым агентом, отец занимается доставкой щебня на КамАЗах. Примерно в 2010 году родители развелись. Даша, её сестра и мать переехали в Подмосковье, в собственный дом на территории солидного посёлка «Чеховское подворье», дачи там, к слову, стоят по 15–30 млн рублей. В московском регионе родительница открыла ООО «Маргарита» — оптово-торговое предприятие, на балансе которого находилась арендная земля в Нижневартовске.

В 16 лет Дарья Зотеева начала карьеру блогера. Она называла себя Президентшей и пилила вайны (короткие юмористические ролики). Те, кто смотрел их, говорят, что дело там было не в юморе, а в её откровенных нарядах и танцах. А также в удивительной грубости к подписчикам и ко всему окружающему. Мат, оскорбления, экстравагантный вид — уже складывалась визитная карточка будущей звезды.

С учёбой у девушки не пошло. Её отчислили из МГЮА имени Кутафина, между прочим, самого престижного и дорогостоящего юридического вуза страны.

В 17 лет Зотеева обратилась к более опытному блогеру — Никите Лолу. Последний теперь утверждает, что он и придумал скандальный образ Инстасамки. По словам Лола, за её спиной работала целая команда пиарщиков и гострайтеров. Лично ему за это платили 100 тысяч рублей в месяц. Деньги у семьи Зотеевой имелись. Так, на первую встречу с продюсером её привёз отец на BMW X5.

К 19 годам у Инстасамки набралось уже под два миллиона подписчиков в соцсетях. Много фоловеров ей принёс вирусный ролик с резкими высказываниями в адрес сочувствующих трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Вскоре она порвала с Лолом и начала сотрудничать с телеканалом.

Инстасамка с отцом. Фото © OK / ЕВГЕНИЙ З

Как простили Инстасамку за скандалы

В 2021 году Инстасамка скандалила как никогда. По надуманным поводам обругала таксиста и разбила стекло в его машине, вытряхнула содержимое пепельницы на курьера, разнесла съёмную квартиру, вышвырнула за дверь визажистов, выгнала парня с концерта и даже была облита на улице зелёнкой. Её бывший продюсер Никита Лол при этом утверждал, что всё постанова.

В 2022-м суд запретил её новый клип из-за пропаганды блатного мира, зато вышел её главный хит на сегодняшний день — трек «За деньги да!».

Фото © Евгений Мессман

В 2023 году СМИ сообщали, что Инстасамка уехала в Эмираты из-за отмены концертов под давлением общественников и Екатерины Мизулиной. Не прошло и полугода после инцидента, как она встретилась и помирилась с Мизулиной, пообещав убрать самые скандальные треки. Концертная деятельность возобновилась.

В 2024 году Инстасамка сотрудничала с группой «Ленинград», выпустила новый альбом и спела для гостей ПМЭФ. В 2025-м приняла участие в дискуссии Общественной палаты о безопасности детей в Интернете, обвинила коллег в негативном влиянии на молодёжь, дала интервью Ксении Собчак и приобрела футбольный клуб из Медиалиги, которая сейчас активно продвигается в стране.

В 2026-м подружилась и заколлабилась с Бузовой.

Муж-футболист с историей о фальшивках

Про брак Инстасамки и рэпера Moneyken злословят много. Якобы это проект. Её супруга в реальности зовут Олег Еропкин. Они одногодки. Еропкин — москвич, из хорошей семьи. Занимался в спортивной школе «Чертаново», играл за клубы «Спартак-2» и «Торпедо», пытался, но не получилось в американском «Орландо Сити». По информации Mash, в 2019 году он якобы попался на сбыте купюр банка приколов.

Интересно, что в 2019 году Дарья Зотеева и Олег Еропкин жили у его родителей в особняке в посёлке Солнечная Опушка. Не люкс, но место приличное, средняя стоимость домов от 20 млн рублей.

Инстасамка с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka

Пять миллионов за 30 минут выступления

Инстасамка живёт в Дубае, но дела ведёт в России. В соцсетях она пиарит газировку, которую выложили на прилавки отечественных магазинов и маркетплейсов. Ящик — 953 рубля. Произведено на крупном пивоваренном заводе. Большая рекламная кампания выстроена вокруг проходящего сейчас Кубка России. Бренд Инстасамки стал спонсором одного из гонщиков.

Согласно базе СПАРК, Инстасамка — ипэшник в сфере рекламной деятельности и производства резиновых изделий. Также у нее 12,51% долей в предприятии «Рич Флекс», которое занимается торговлей через Интернет. Её старшими партнёрами по бизнесу являются Алексей Клочков и литовец Виталиус Паулюс, которые уже давно делают совместные проекты со звёздами, например, выпускали чипсы от Ивлеевой и актёров сериала «Слово пацана». Предприятие «Рич Флекс» учреждено два года назад, прибыли там пока нет, фиксируются убытки. На юрлицо зарегистрированы бренды парфюмерии и той самой газировки.

В случае провала певица мало что потеряет. У Инстасамки 4,5 млн слушателей на «Яндекс-музыке». Пачками продается её мерч. В сентябре она выступит в модном московском клубе, билеты стоят от 3 до 6 тысяч. По оценкам светских хроникёров, её гонорар за 30-минутное выступление составляет 5 млн рублей. А годовой заработок превышает 190 млн рублей, фиксируют специальные сервисы.

Аренда за 600 тысяч и одна квартира в Бутове

В 2019 году Инстасамка заявила, что ограбили её квартиру в Южном Бутове. Складывается впечатление, что это инсценировка.

В 2021–2022 годах певица с мужем почему-то снимали сразу две квартиры. Одна располагалась в Доме на Мосфильмовской: её певица разнесла и перепачкала кетчупом на радость подписчикам (однако потом вызвала клининг, который всё убрал). Вторая находилась в сталинке на Пречистенке: и вот там звёздную пару реально видели местные жители каждый день. Вероятно, первая квартира была вроде студии.

В 2023-м Инстасамка с супругом впервые сняли элитные апартаменты: заставленную антиквариатом квартиру в доходном доме Коровина (объект культурного наследия) на Тверском бульваре у Патриков. Цена — 550 тысяч в месяц. Через год там случился пожар. Суд отклонил иск страховой к певице.





Последнее московское жильё пары тоже было роскошным: в отреставрированном дореволюционном особняке возле Гоголевского бульвара и храма Христа Спасителя. Речь о пятикомнатной квартире с ценой месячной аренды в 600 тысяч рублей.

Из собственного жилья у Инстасамки, возможно, лишь квартира в Южном Бутове. Её мать владеет коттеджем и, вероятно, квартирой в подмосковном Чехове.

Авторы Пётр Егоров