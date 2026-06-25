Успех «китайцев» в Европе вынуждает национальный автобренд Франции уволить 800 инженеров

Французский автопроизводитель Renault планирует сократить 800 инженерных рабочих мест во Франции к концу 2027 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на технического директора компании Филиппа Брюне.

Причиной названа необходимость повысить конкурентоспособность на фоне стремительного роста доли китайских производителей на европейском рынке, которая за последние два года увеличилась более чем втрое. Брюне отметил, что конкуренты предлагают технологически продвинутую продукцию по более низким ценам, что создаёт сложности для всех остальных игроков.

Во Франции сегодня сосредоточена половина инженерного штата Renault — около 5500 сотрудников. Сокращение 800 позиций станет частью более масштабного плана по оптимизации численности инженеров на 15–20%. При этом компания намерена переобучить 2500 работников и нанять до 200 новых специалистов в областях электрификации, ПО и ИИ.

Реорганизация также затронет процессы НИОКР: автопроизводитель хочет упростить их и сократить цикл разработки с традиционных четырёх–пяти лет до двух, как у китайских конкурентов. Профсоюзы должны одобрить план в июле, реализация начнётся с сентября.

Ранее посольство РФ во Франции заявило, что Renault теряет шансы на возвращение в Россию из-за переориентации на производство беспилотников и военной техники. В дипмиссии подчеркнули, что приоритет оборонных заказов над гражданскими отражает курс Парижа на эскалацию и милитаризацию экономики Франции.