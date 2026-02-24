Владимир Путин
В посольстве РФ во Франции оценили перспективы возвращения Renault в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Французский автоконцерн Renault утрачивает возможность возобновить деятельность на территории России из-за перекоса фокуса на военную технику — производства беспилотников. Такое мнение высказали в посольстве РФ во Франции газете «Известия».

«Выполняя такие заказы, руководство Renault фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок», — сказали в диппредставительстве.

В посольстве также указали, что приоритет военного сегмента над гражданским отражает линию Парижа на дальнейшую эскалацию. А вовлечение автомобильной промышленности в военную сферу демонстирует «стремительную милитаризацию экономики» страны.

А ранее на заводе «Москвич» началось производство электрических и гибридных автомобилей под брендом Umo. Новинку выпустит компания EVM, объединившая усилия с государством и столичными властями. Партнёром проекта стал Yandex, отвечающий за внедрение ИИ в элементы управления автомобилями. Кроме того, компания займется дистрибуцией автомобилей для частных лиц.

