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25 июня, 17:49

Катар платил случайным людям за поддержку сборной на ЧМ-2026

Болельщики сборной Катара по футболу на ЧМ-2026. Обложка © ТАСС / AP / Lindsey Wasson

Болельщики сборной Катара по футболу на ЧМ-2026. Обложка © ТАСС / AP / Lindsey Wasson

Катар оплачивал перелёты, отели и билеты случайным людям, чтобы те создавали видимость поддержки национальной сборной на чемпионате мира в США. Об этом сообщает Telegraph Sport.

По данным издания, на турнир прибыло около тысячи человек, многие из которых признавались, что раньше никогда не бывали на футбольных матчах. Некоторые зрители попали на игры бесплатно, другие получили денежное вознаграждение. Подать заявку мог любой, имеющий связь со странами Персидского залива.

На матче с Боснией, по информации источника, было около двух тысяч подставных фанатов. Им выдавали фирменные наборы с кепками, очками и флагами, а за день до игры в отеле Hyatt Regency в Сиэтле провели инструктаж: рассказали, как проходить по городу, собираться у стадиона и искренне болеть.

Официальной целью называлось создание яркой атмосферы, которая поможет игрокам показать лучший результат. В итоге сборная Катара заняла последнее место в группе, набрав одно очко при разнице мячей 2:10.

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Напомним, в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, прошедшем в Ванкувере, сборная Канады одержала разгромную победу над командой Катара со счётом 6:0. Главным героем встречи стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик, а также отличились Кайл Ларин и Натан Салиба, кроме того, защитник катарцев Мохаммад аль-Маннаи забил автогол. Катар доигрывал матч вдевятером после удалений Хомама аль-Амина в первом тайме и Ассима Модибо во втором.

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Анастасия Никонорова
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