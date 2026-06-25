В Москве арестованы фигуранты дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi

Мещанский суд Москвы отправил под стражу троих фигурантов уголовного дела о незаконном выводе за рубеж более 30 миллиардов рублей с использованием платёжной системы Qiwi. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы МВД.

Следствие считает, что к организации схемы причастны совладельцы и руководители группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также предприниматель Александр Михальчук, которого называют одним из ключевых игроков терминального бизнеса.

По данным правоохранителей, в 2022–2023 годах злоумышленники оформили свыше 24 тысяч электронных кошельков Qiwi на подставных лиц, используя похищенные персональные данные. Через эту сеть и платёжные терминалы за границу было переведено более 30 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, электронные кошельки применялись не только для вывода средств. Следствие полагает, что они использовались для обслуживания нелегальных букмекерских контор и казино, торговли наркотиками, операций с криптовалютой, а также в других теневых финансовых схемах. Кроме того, по версии следствия, через них финансировалось покушение на писателя Захара Прилепина.

Уголовное дело расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и проведении валютных операций с использованием подложных документов. Предполагаемых организаторов схемы, которые, по данным следствия, находятся за пределами России, продолжают разыскивать.

Напомним, лицензию у Qiwi Банка отозвали в феврале 2024 года, а в декабре 2025-го кредитная организация была окончательно ликвидирована.

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