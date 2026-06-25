В России начали тестировать доставку грузов дронами

В России продолжаются испытания технологий доставки грузов с помощью беспилотников. Сейчас специалисты тестируют различные сценарии применения дронов, чтобы оценить их эффективность и подготовить к более широкому использованию, пишет ТАСС.

Генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев сообщил, что испытания уже проводятся. По его словам, проверяются варианты доставки грузов в дронопорты, а также их спуска на землю с помощью лебедки.

Он отметил, что тестирование охватывает не только техническую сторону проекта, но и вопросы правового регулирования и организации таких перевозок. По его оценке, в ближайшие годы подобных проектов станет значительно больше, а доставка беспилотниками перестанет восприниматься как редкость.

Отметим, что попытки наладить доставку посылок беспилотниками в России предпринимались и ранее. В 2018 году во время первого тестового полета в Бурятии дрон, который должен был доставить отправление из Улан-Удэ в село Тарбагатай, потерпел крушение вскоре после взлёта и врезался в жилой дом. Тогда обошлось без пострадавших, а причиной аварии назвали нештатное отключение электронного оборудования.