Микки Рурк потерял зубы после выселения из дома в Лос-Анджелесе

73-летнего актёра Микки Рурка запечатлели во время прогулки с собакой в Лос-Анджелесе. Папарацци заметили отсутствие зубов, грязную одежду и неопрятный вид знаменитости. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист выглядел удручающе. На нём были выцветшие джинсы, серая толстовка с пятнами грязи и солнцезащитные очки-авиаторы. Капюшон он натянул на голову. Рурк открыл рот, показав отсутствие зубов. Его подбородок тоже был в пятнах.

В марте Рурк лишился арендованного дома на Дрексель-авеню в Лос-Анджелесе. Здание перешло к владельцу Эрику Т. Голди. Суд принял решение заочно, поскольку артист не пришел на заседание. Ранее Рурк получил уведомление о необходимости выплатить долг по аренде в размере 60 тысяч долларов.