В заваленной мусором квартире Нью-Йорка вши заели ребёнка

В США произошла чудовищная трагедия. Трёхлетняя девочка умерла от анемии, вызванной массовым поражением вшами. Ребёнок проживал в квартире, полностью заваленной мусором, вместе с четырьмя сёстрами и братьями, сообщает New York Post.

Во время осмотра тела погибшей эксперты обнаружили огромное количество вшей, которые ползали по голове и лицу ребёнка. Кроме того, у девочки диагностировали серьёзные проблемы с зубами – следствие тотального запустения.

Согласно заключению судмедэкспертов, паразиты вызвали у малышки тяжёлую анемию, которая привела к поражению сердца и внутренних органов. В организме ребёнка также был найден клонидин – препарат, используемый для лечения гипертонии, который детям не назначают.

Родители девочки предстали перед судом. Им назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Кроме того, суд запретил им контактировать с остальными детьми до 2038 года.

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