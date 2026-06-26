Певцу Серову запретили длительные авиаперелёты из-за тромбоза. Концерты в Таиланде пришлось отменять

Певцу Александру Серову врачи рекомендовали отказаться от дальних авиаперелётов из-за проблем с сосудами ног и риска тромбообразования. Об этом стало известно Mash.

75-летнему артисту пришлось отменить запланированные концерты в Таиланде, куда предстоял перелёт длительностью около девяти часов. Врачи предупреждают, что длительное неподвижное положение в самолёте, сухой воздух и перепады давления могут повышать риск развития тромбоза. Сообщается, что для Серова допустимыми считаются только более короткие рейсы — до шести часов — при обязательной медикаментозной поддержке.

На фоне медицинских рекомендаций певец также отказывается от перелётов продолжительностью около пяти часов. В частности, он не поехал на закрытые мероприятия в Марокко и Израиле, несмотря на приглашения. Отмечается, что задержки рейсов и длительное ожидание в аэропортах также негативно сказываются на его самочувствии.

Гонорар артиста за зарубежные выступления оценивается примерно в 5 млн рублей, однако сейчас он всё чаще отказывается от гастролей. Концертный директор уточняет, что Серов сосредоточен на здоровье и выбирает только отдельные выступления, преимущественно в России.

Ранее народный артист России Александр Серов прокомментировал ограничения на въезд для российских исполнителей, введённые в Молдавии. Отвечая на вопрос о запрете на выступления, артист заявил, что сам не стремится к концертной деятельности в республике из-за возраста, однако резко раскритиковал подобные меры в отношении других исполнителей.