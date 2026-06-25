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25 июня, 14:37

Попавший в чёрный список Молдавии Александр Серов призвал «сжечь живьём» Санду

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexander_serov_official. maia.sandu

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexander_serov_official. maia.sandu

Народный артист России Александр Серов заявил, что не стремится выступать в Молдавии из-за возраста, однако возмущён ограничениями для других исполнителей. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем», комментируя решение Министерства культуры республики ограничить ему и другим отечественным звёздам въезд.

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Комментируя действия Кишинёва, Серов резко высказался в адрес президента Молдавии Майи Санду. Музыкант допустил эмоциональную формулировку, призвав «сжечь живьём» главу государства.

«Её бы взять и сжечь живьём. Больше мне нечего сказать. Я знаю эту республику — хлебосольная, потрясающая страна. А кто влез? Какая‑то дама. Откуда она взялась? Что это такое? Она командует, кого из артистов не пускать?» — возмутился певец.

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Напомним, Министерство культуры Молдавии опубликовало на своём сайте список российских артистов, которых не рекомендовано приглашать в республику. В перечень включены 26 звёзд: Александр Серов, Леонид Агутин, Егор Крид, Дмитрий Маликов, Сергей Шнуров и другие.

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Борис Эльфанд
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