Попавший в чёрный список Молдавии Александр Серов призвал «сжечь живьём» Санду

Народный артист России Александр Серов заявил, что не стремится выступать в Молдавии из-за возраста, однако возмущён ограничениями для других исполнителей. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем», комментируя решение Министерства культуры республики ограничить ему и другим отечественным звёздам въезд.

Комментируя действия Кишинёва, Серов резко высказался в адрес президента Молдавии Майи Санду. Музыкант допустил эмоциональную формулировку, призвав «сжечь живьём» главу государства.

«Её бы взять и сжечь живьём. Больше мне нечего сказать. Я знаю эту республику — хлебосольная, потрясающая страна. А кто влез? Какая‑то дама. Откуда она взялась? Что это такое? Она командует, кого из артистов не пускать?» — возмутился певец.

Напомним, Министерство культуры Молдавии опубликовало на своём сайте список российских артистов, которых не рекомендовано приглашать в республику. В перечень включены 26 звёзд: Александр Серов, Леонид Агутин, Егор Крид, Дмитрий Маликов, Сергей Шнуров и другие.