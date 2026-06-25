Потенциальное объединение Румынии и Молдавии может привести к новому конфликту в Европе, полагает глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его оценке, подобный сценарий несёт серьёзные риски для региональной стабильности.

Решение Румынии о сближении или слиянии с Молдавией может стать фактором обострения ситуации. Подобные шаги способны привести к эскалации, о которой в ЕС говорят с опасением, но при этом не предотвращают её.

Рогов также напомнил о ситуации в Приднестровье, назвав его жителей «русскими людьми» по национальной и цивилизационной идентичности. Включение региона в состав Румынии может, по его словам, может спровоцировать новый виток напряжённости.

«Однозначно это готовящийся аншлюс — с учётом позиции [президента Молдавии] Майи Санду, которой рисовали цифры на выборах за счёт трудовых мигрантов в Европе», — заключил собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее нижняя палата парламента Румынии «молчаливо» одобрила законопроект об объединении республики с Молдавией. Документ направлен в Сенат.