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Регион
25 июня, 09:17

«Готовящийся аншлюс»: Объединение Румынии и Молдавии грозит Европе новой войной

Рогов: Объединение Румынии и Молдавии может спровоцировать новой конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Потенциальное объединение Румынии и Молдавии может привести к новому конфликту в Европе, полагает глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его оценке, подобный сценарий несёт серьёзные риски для региональной стабильности.

Решение Румынии о сближении или слиянии с Молдавией может стать фактором обострения ситуации. Подобные шаги способны привести к эскалации, о которой в ЕС говорят с опасением, но при этом не предотвращают её.

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Рогов также напомнил о ситуации в Приднестровье, назвав его жителей «русскими людьми» по национальной и цивилизационной идентичности. Включение региона в состав Румынии может, по его словам, может спровоцировать новый виток напряжённости.

«Однозначно это готовящийся аншлюс — с учётом позиции [президента Молдавии] Майи Санду, которой рисовали цифры на выборах за счёт трудовых мигрантов в Европе», — заключил собеседник «Ридуса».

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Напомним, ранее нижняя палата парламента Румынии «молчаливо» одобрила законопроект об объединении республики с Молдавией. Документ направлен в Сенат.

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Борис Эльфанд
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