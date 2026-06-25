«Готовящийся аншлюс»: Объединение Румынии и Молдавии грозит Европе новой войной
Рогов: Объединение Румынии и Молдавии может спровоцировать новой конфликт
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Потенциальное объединение Румынии и Молдавии может привести к новому конфликту в Европе, полагает глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его оценке, подобный сценарий несёт серьёзные риски для региональной стабильности.
Решение Румынии о сближении или слиянии с Молдавией может стать фактором обострения ситуации. Подобные шаги способны привести к эскалации, о которой в ЕС говорят с опасением, но при этом не предотвращают её.
Рогов также напомнил о ситуации в Приднестровье, назвав его жителей «русскими людьми» по национальной и цивилизационной идентичности. Включение региона в состав Румынии может, по его словам, может спровоцировать новый виток напряжённости.
«Однозначно это готовящийся аншлюс — с учётом позиции [президента Молдавии] Майи Санду, которой рисовали цифры на выборах за счёт трудовых мигрантов в Европе», — заключил собеседник «Ридуса».
Напомним, ранее нижняя палата парламента Румынии «молчаливо» одобрила законопроект об объединении республики с Молдавией. Документ направлен в Сенат.
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