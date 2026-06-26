Компания в Москве «‎забыла» заплатить налоги почти на 7 млрд рублей

Компания в Москве уклонилась от уплаты налогов почти на 7 миллиардов рублей, полиция вскрыла преступную схему. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Например, в Москве сотрудниками полиции задокументирована схема ухода коммерческой организации от налогообложения, в результате которой ущерб государству составил почти 7 миллиардов рублей», — сказал министр.

Колокольцев также отметил, что в целом за 2026 год правоохранители обеспечили возмещение ущерба от налоговых преступлений на сумму 70 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств — арестованное имущество фигурантов. Для повышения эффективности борьбы с налоговыми нарушениями глава МВД призвал активнее использовать данные Росреестра, Росфинмониторинга и банковского сектора.

Ранее сообщалось, что с территории Кипра экстрадирован российский гражданин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — на сумму 2,6 миллиарда рублей. По данным следствия, с 2015 по 2019 год бизнесмен, руководя двумя коммерческими фирмами, подавал в налоговые органы декларации с ложными сведениями о договорах подряда, после чего скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.