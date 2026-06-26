Приложение Telega прекратит работу с 1 июля

Неофициальный клиент для Telegram под названием Telega прекратит свою работу с 1 июля. Об этом объявили разработчики, объяснив решение невозможностью обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям, в том числе из-за внешних ограничений технологических платформ, среди которых удаление приложения из App Store.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба России обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства в связи с действиями корпорации против мессенджера Telega, который является модифицированной версией Telegram. Приложение было удалено из App Store, а затем пользователи iOS столкнулись с невозможностью его запуска, после чего разработчики обратились с жалобой в ФАС, которая отметила, что это не первый сигнал в отношении Apple и что в действиях компании могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства.