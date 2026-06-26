ВСУ ударом уничтожили оборудование для восстановления света в Энергодаре

Власти Энергодара сообщили о ночной атаке на промышленную площадку города. По словам мэра Максима Пухова, в результате были уничтожены техника и оборудование, предназначенные для восстановления гражданской инфраструктуры, в том числе электроснабжения. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Три боеприпаса были сброшены на территорию хранения материальных ресурсов в промышленной зоне Энергодара, рассказал глава города. После атаки оказались уничтожены два автомобиля и техника, закупленная для обеспечения надёжного электроснабжения.

Огонь также уничтожил запасы строительных материалов, которые планировалось использовать при ремонте крыш многоквартирных домов. Помимо этого, сгорело резиновое покрытие, предназначенное для благоустройства детских игровых площадок. Как подчеркнул Пухов, повреждённое имущество не имело отношения к военным объектам. Все закупки проводились для ремонта городской инфраструктуры и повышения качества коммунального обеспечения.

«Несмотря на произошедшее, городские службы продолжают работать. Будем искать возможности восполнить утраченные резервы и делать всё необходимое, чтобы Энергодар продолжал жить, восстанавливаться и развиваться», — заключил он.

Ранее на Запорожской АЭС сообщили о повреждении здания проектно-конструкторского подразделения после атаки беспилотников. Удар пришёлся по объекту, расположенному вне основной промышленной площадки станции. Помимо самого строения, повреждения получили автомобили сотрудников. Обошлось без пострадавших.