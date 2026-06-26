Штирлиц покекал с мемов: Как изменился жанр анекдотов в России

Анекдоты не исчезли из жизни россиян, они перешли в более короткие форматы: мемы и рилсы, рассказал психолог Никита Иванов. По его словам, длинные шутки не перестали быть интересными, однако изменился темп потребления информации.

«У нас вообще жизнь ускорилась по сравнению с временами тех же 90-х и 00-х. За день человек видит столько текстов, картинок, видео и сообщений, сколько раньше мог не видеть за неделю», — отметил собеседник РИАМО.

Он подчеркнул, что со временем изменился и юмор: он стал плотнее, короче и теперь быстрее считывается аудиторией. Иногда одна картинка с подписью передаёт тот же смысл, для которого раньше понадобился бы полноценный рассказ. В итоге анекдот как жанр адаптировался к современной медиасреде.

Кстати, хохмачи рискуют остаться без секса. Оценочные шутки, сравнения с бывшими партнёрами и насмешки над телом могут разрушить желание близости, предупредил психолог.