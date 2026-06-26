Жителя Казани осудили на 1,5 года колонии за оскорбление ветерана ВОВ в Сети

В Татарстане суд признал жителя Казани виновным в публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в Верховном суде региона.

Материалы дела указывают, что фигурант Яковлев В. А. оставил комментарий в Telegram под публикацией с участием ветерана Великой Отечественной войны, награждённого рядом орденов и медалей и рассказывавшего о подвигах советского народа. Следствие и суд установили, что опубликованное сообщение содержало оскорбительные и нецензурные выражения в адрес ветерана.

«Сегодня Верховный Суд Республики Татарстан признал Яковлева В.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Свою вину мужчина признал и заявил о раскаянии, что было учтено судом при вынесении приговора. Дополнительно ему назначен запрет на три года заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете.

Ранее финский суд признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, которые говорили на русском языке. Инцидент произошёл в лифте торгового центра, где фигурант использовал в адрес собеседников уничижительное выражение, традиционно применяемое против русскоязычных.