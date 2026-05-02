Пять суток за евреев и иранцев, ещё пять — за цыган: Многогранного волгоградца наказали за гневные комментарии

Дзержинский районный суд Волгограда арестовал 39-летнего местного жителя за оскорбительные высказывания в адрес евреев, иранцев и цыган. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В отношении мужчины рассмотрели три дела по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В июне прошлого года он оставил комментарий под публикацией о ракетной атаке на Тель-Авив, где негативно отозвался о двух национальностях.

Суд признал высказывания оскорбительными для евреев и иранцев и назначил нарушителю пять суток ареста. Третий протокол составили по той же статье за комментарий к видео в группе «Росгвардия ФСВРГ».

В ролике была показана драка. Суд решил, что высказывания направлены против цыганского народа, за что житель Волгограда получил ещё пять суток. В материалах дел также указано, что в марте текущего года тот же суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета»).

