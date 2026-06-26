В центре Петербурга на Невском проспекте служебная машина подрядчика городского комитета по транспорту сбила велосипедиста, а затем протащила его несколько десятков метров на капоте, пока мужчина не свалился на тротуар. Водитель скрылся с места происшествия скрылся.

В Петербурге следившие за нарушениями ПДД специалисты сбили велосипедиста. Видео © Telegram / ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

В петербургском комитете по транспорту каналу Baza подтвердили, что автомобиль принадлежит «Городскому центру управления парковками», который занимается в том числе фиксацией нарушений ПДД с помощью видеосъёмки. После инцидента водителя отстранили от работы и пообещали уволить.

Подрядчик также обязан выплатить штраф и провести внеплановый инструктаж по безопасности для всех сотрудников. Пострадавший велосипедист, по предварительным данным, не получил серьёзных травм. Обстоятельства происшествия выясняются. В ГИБДД начали проверку. Окончательное решение по увольнению водителя будет принято по итогам служебного расследования.

Ранее в Подмосковье водитель Kia сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, пересекавшего проезжую часть. ДТП произошло примерно на нулевом километре дороги «М-7 «Волга» — Электроугли» в Ногинском округе. Пострадавшего велосипедиста с травмами доставили в больницу.