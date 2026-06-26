В Грузии полностью искоренена коррупция на высшем уровне власти. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе публичного выступления, подчеркнув, что правительство отказалось от неправильных практик, включая прямую продажу госимущества, и провело важные реформы в государственных предприятиях.

«Мы отказались от ряда неправильных практик, в частности от прямой продажи госимущества, провели важные реформы в госпредприятиях», — сказал Кобахидзе.

Кроме того, глава правительства выразил уверенность, что к 2029 году в Грузии полностью исчезнет бедность. По его данным, с 2020 года уровень бедности сократился в три раза — с 21,3% до 7,1%, а за пять лет её преодолели 560 тысяч человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что Россия досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности: к 2030 году планировалось довести показатель до 7%, однако в 2025 году он уже составил 6,7%, что превысило плановые ожидания.