Премьер Грузии заявил о победе над коррупцией и поставил на счётчик «бедность»
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В Грузии полностью искоренена коррупция на высшем уровне власти. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе публичного выступления, подчеркнув, что правительство отказалось от неправильных практик, включая прямую продажу госимущества, и провело важные реформы в государственных предприятиях.
«Мы отказались от ряда неправильных практик, в частности от прямой продажи госимущества, провели важные реформы в госпредприятиях», — сказал Кобахидзе.
Кроме того, глава правительства выразил уверенность, что к 2029 году в Грузии полностью исчезнет бедность. По его данным, с 2020 года уровень бедности сократился в три раза — с 21,3% до 7,1%, а за пять лет её преодолели 560 тысяч человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что Россия досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности: к 2030 году планировалось довести показатель до 7%, однако в 2025 году он уже составил 6,7%, что превысило плановые ожидания.
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