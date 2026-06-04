ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 18:25

Путин сообщил о снижении уровня бедности в России до 6,7%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.

«Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году досрочно мы выполнили эту задачу, причём с превышением показателя — 6,7%», — сказал глава государства.

Путин: У России есть патриотизм и воля народа, в отличие от Украины
Путин: У России есть патриотизм и воля народа, в отличие от Украины

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия и Индия планируют выйти на товарооборот в $100 млрд. У Москвы и Нью-Дели остаётся большой объём совместной работы. Сейчас двусторонняя торговля, как отметил Путин, находится примерно на уровне $58–60 млрд.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2026
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar