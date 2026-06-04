Путин сообщил о снижении уровня бедности в России до 6,7%
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Россия досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.
«Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году досрочно мы выполнили эту задачу, причём с превышением показателя — 6,7%», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия и Индия планируют выйти на товарооборот в $100 млрд. У Москвы и Нью-Дели остаётся большой объём совместной работы. Сейчас двусторонняя торговля, как отметил Путин, находится примерно на уровне $58–60 млрд.
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