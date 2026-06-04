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4 июня, 18:12

Путин: У России есть патриотизм и воля народа, в отличие от Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что патриотизм и воля народа являются ключевыми условиями достижения целей специальной военной операции. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«И есть [у России] ещё кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которые являются главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что у России есть современные ударные системы, включая гиперзвуковые ракеты. По его словам, таких вооружений нет у Украины.

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Также глава государства заявлял, что Москва не возражает против членства Украины в Евросоюзе, однако выразил обеспокоенность по поводу трансформации ЕС в военную организацию. По его словам, российская стоорна не имеет претензий к экономическому сотрудничеству, но подчеркнул, что европейские эксперты и аграрии осведомлены о возможных экономических последствиях такого шага.

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Полина Никифорова
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