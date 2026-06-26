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Регион
26 июня, 12:38

Путин выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким своего бывшего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», — сказал он.

Песков пояснил, почему Сергей Иванов покидает должность спецпредставителя Путина
Песков пояснил, почему Сергей Иванов покидает должность спецпредставителя Путина

Напомним, сегодня стало известно, что бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Он родился в Ленинграде, служил в КГБ и СВР, с 1998 года был замдиректора ФСБ. Иванов занимал посты министра обороны (2001–2007) и главы Администрации президента (2011–2016), а также был спецпредставителем по экологии и транспорту.

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Александра Мышляева
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