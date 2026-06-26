Путин выразил соболезнования близким Сергея Иванова
Сергей Иванов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким своего бывшего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», — сказал он.
Напомним, сегодня стало известно, что бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Он родился в Ленинграде, служил в КГБ и СВР, с 1998 года был замдиректора ФСБ. Иванов занимал посты министра обороны (2001–2007) и главы Администрации президента (2011–2016), а также был спецпредставителем по экологии и транспорту.
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