Путин выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Напомним, сегодня стало известно, что бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Он родился в Ленинграде, служил в КГБ и СВР, с 1998 года был замдиректора ФСБ. Иванов занимал посты министра обороны (2001–2007) и главы Администрации президента (2011–2016), а также был спецпредставителем по экологии и транспорту.