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Регион
26 июня, 12:57

«Мать-тигрица»: Ирина Дубцова раскрыла, когда готова жёстко ответить хейтерам

Дубцова призналась, что может ответить резко, если хейтеры пишут гадости о семье

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dubtsova_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dubtsova_official

Негативные комментарии в свой адрес популярная российская певица Ирина Дубцова воспринимает спокойно, поскольку считает их частью публичной профессии. Об этом певица рассказала в интервью Леди Mail.

По словам звезды, многие хейтеры просто пытаются привлечь к себе внимание, поэтому она старается не реагировать на подобные высказывания. Артистка отметила, что давно привыкла к критике и не позволяет ей влиять на своё состояние.

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Исключением она назвала ситуации, когда недоброжелатели затрагивают семью. В таких случаях Дубцова может отреагировать жёстко, поскольку в вопросах защиты близких чувствует себя «матерью-тигрицей».

«Если же пишут гадости о моих близких людях, могу ответить резко», — заявила певица.

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Ранее Ирина Дубцова рассталась с женихом, бизнесменом Иваном Петренко. Вероятно, инициатором разрыва стала сама звезда.

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Борис Эльфанд
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