«Мать-тигрица»: Ирина Дубцова раскрыла, когда готова жёстко ответить хейтерам

Негативные комментарии в свой адрес популярная российская певица Ирина Дубцова воспринимает спокойно, поскольку считает их частью публичной профессии. Об этом певица рассказала в интервью Леди Mail.

По словам звезды, многие хейтеры просто пытаются привлечь к себе внимание, поэтому она старается не реагировать на подобные высказывания. Артистка отметила, что давно привыкла к критике и не позволяет ей влиять на своё состояние.

Исключением она назвала ситуации, когда недоброжелатели затрагивают семью. В таких случаях Дубцова может отреагировать жёстко, поскольку в вопросах защиты близких чувствует себя «матерью-тигрицей».

«Если же пишут гадости о моих близких людях, могу ответить резко», — заявила певица.

Ранее Ирина Дубцова рассталась с женихом, бизнесменом Иваном Петренко. Вероятно, инициатором разрыва стала сама звезда.