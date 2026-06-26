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Регион
26 июня, 14:19

ВСУ атаковали цех электросетей ЗАЭС, здание повреждено

Энергоблоки Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Энергоблоки Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Запорожская АЭС заявила о повторных ударах со стороны Украины по объектам станции. По информации администрации, вражеские атаки продолжаются второй день подряд. Повреждения получил цех электрических сетей, расположенный в промышленной зоне Энергодара, рядом с подстанцией «Радуга».

«Второй день подряд ВСУ атакуют подразделения Запорожской АЭС. Второй день подряд ВСУ наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом. В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга», — сказано в заявлении АЭС.

В городе-спутнике ЗАЭС из-за атаки БПЛА погиб сотрудник коммунальных служб
В городе-спутнике ЗАЭС из-за атаки БПЛА погиб сотрудник коммунальных служб

Накануне также сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников. Пострадавших нет.

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Татьяна Миссуми
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