ВСУ атаковали цех электросетей ЗАЭС, здание повреждено

Запорожская АЭС заявила о повторных ударах со стороны Украины по объектам станции. По информации администрации, вражеские атаки продолжаются второй день подряд. Повреждения получил цех электрических сетей, расположенный в промышленной зоне Энергодара, рядом с подстанцией «Радуга».

«Второй день подряд ВСУ атакуют подразделения Запорожской АЭС. Второй день подряд ВСУ наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом. В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга», — сказано в заявлении АЭС.

Накануне также сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Объект находится за пределами основной промышленной площадки. Также повреждения получили автомобили сотрудников. Пострадавших нет.