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Регион
26 июня, 14:41

На ЗАЭС сообщили о некритичных повреждениях после атаки ВСУ

Первый и второй энергоблоки ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Первый и второй энергоблоки ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Здание цеха электрических сетей Запорожской АЭС получило некритичные повреждения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Жертв и раненых среди персонала нет. О текущей ситуации проинформировали в телеграм-канале самой станции. Там уточнили, что специалисты уже приступили к оценке ущерба и готовят план восстановительных работ.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что атакованное подразделение входит в структуру Запорожской атомной электростанции», — отметили в сообщении.

В городе-спутнике ЗАЭС из-за атаки БПЛА погиб сотрудник коммунальных служб
В городе-спутнике ЗАЭС из-за атаки БПЛА погиб сотрудник коммунальных служб

Напомним, Запорожская АЭС сообщила о повторных ударах со стороны Украины по объектам станции второй день подряд. Повреждён цех электрических сетей в промышленной зоне Энергодара рядом с подстанцией «Радуга».

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Александра Мышляева
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