На ЗАЭС сообщили о некритичных повреждениях после атаки ВСУ

Здание цеха электрических сетей Запорожской АЭС получило некритичные повреждения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Жертв и раненых среди персонала нет. О текущей ситуации проинформировали в телеграм-канале самой станции. Там уточнили, что специалисты уже приступили к оценке ущерба и готовят план восстановительных работ.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что атакованное подразделение входит в структуру Запорожской атомной электростанции», — отметили в сообщении.

Напомним, Запорожская АЭС сообщила о повторных ударах со стороны Украины по объектам станции второй день подряд. Повреждён цех электрических сетей в промышленной зоне Энергодара рядом с подстанцией «Радуга».