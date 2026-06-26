На ЗАЭС сообщили о некритичных повреждениях после атаки ВСУ
Первый и второй энергоблоки ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Здание цеха электрических сетей Запорожской АЭС получило некритичные повреждения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Жертв и раненых среди персонала нет. О текущей ситуации проинформировали в телеграм-канале самой станции. Там уточнили, что специалисты уже приступили к оценке ущерба и готовят план восстановительных работ.
«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что атакованное подразделение входит в структуру Запорожской атомной электростанции», — отметили в сообщении.
Напомним, Запорожская АЭС сообщила о повторных ударах со стороны Украины по объектам станции второй день подряд. Повреждён цех электрических сетей в промышленной зоне Энергодара рядом с подстанцией «Радуга».
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