Своими действиями по обострению конфликта на Украине Запад лишает его шансов на мирное решение через переговоры. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он констатировал, что текущая ситуация характеризуется опасной дестабилизацией, спровоцированной, с его точки зрения, странами Запада, силами НАТО и новым курсом американской стороны, олицетворяемым президентом США Дональдом Трампом.

Джонсон считает, что это бьёт по тем результатам, которых Москве и Вашингтону удалось достичь на встрече в Анкоридже. Эксперт уверен, что от прежних ожиданий уже почти ничего не осталось.

«Надежды, связанные с этим событием, по сути разбиты», — заключил он.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Борис Рожин заявил о выгоде эскалации для Киева. По его словам, обострение, включая удары по правительственному кварталу, убивает даже призрачный шанс на переговоры, поскольку нынешний ход боевых действий складывается не в пользу ВСУ.