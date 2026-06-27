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Опубликовано 27 июня, 12:17

«Надежды разбиты»: Бывший разведчик ЦРУ объяснил, кто губит мирный процесс по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад эскалацией губит мирный процесс по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Своими действиями по обострению конфликта на Украине Запад лишает его шансов на мирное решение через переговоры. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он констатировал, что текущая ситуация характеризуется опасной дестабилизацией, спровоцированной, с его точки зрения, странами Запада, силами НАТО и новым курсом американской стороны, олицетворяемым президентом США Дональдом Трампом.

Джонсон считает, что это бьёт по тем результатам, которых Москве и Вашингтону удалось достичь на встрече в Анкоридже. Эксперт уверен, что от прежних ожиданий уже почти ничего не осталось.

«Надежды, связанные с этим событием, по сути разбиты», — заключил он.

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Ранее сообщалось, что военный эксперт Борис Рожин заявил о выгоде эскалации для Киева. По его словам, обострение, включая удары по правительственному кварталу, убивает даже призрачный шанс на переговоры, поскольку нынешний ход боевых действий складывается не в пользу ВСУ.

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Вероника Бакумченко
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