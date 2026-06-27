«Надежды разбиты»: Бывший разведчик ЦРУ объяснил, кто губит мирный процесс по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад эскалацией губит мирный процесс по Украине
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Своими действиями по обострению конфликта на Украине Запад лишает его шансов на мирное решение через переговоры. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он констатировал, что текущая ситуация характеризуется опасной дестабилизацией, спровоцированной, с его точки зрения, странами Запада, силами НАТО и новым курсом американской стороны, олицетворяемым президентом США Дональдом Трампом.
Джонсон считает, что это бьёт по тем результатам, которых Москве и Вашингтону удалось достичь на встрече в Анкоридже. Эксперт уверен, что от прежних ожиданий уже почти ничего не осталось.
«Надежды, связанные с этим событием, по сути разбиты», — заключил он.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Борис Рожин заявил о выгоде эскалации для Киева. По его словам, обострение, включая удары по правительственному кварталу, убивает даже призрачный шанс на переговоры, поскольку нынешний ход боевых действий складывается не в пользу ВСУ.
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