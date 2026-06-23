Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik заявил, что Киеву выгодно добиваться резкого обострения, включая удары по правительственному кварталу. По его словам, эскалация убивает даже призрачную возможность переговоров.

Аналитик отметил, что текущий фронтовой сценарий устраивает Москву — российские подразделения медленно, но верно перемалывают силы противника. Однако ВСУ такая тактика не подходит: они проигрывают в долгосрочной перспективе, поэтому пытаются изменить ход событий через провокации, попытки втянуть Белоруссию и атаки на Крым.

Рожин подчеркнул: президент РФ Владимир Путин не заинтересован в сознательной эскалации. В Киеве же, напротив, пытаются давить на население, чтобы россияне требовали от Кремля более жёстких мер. Массированный удар по центру Киева или даже применение тактического ядерного оружия, по мнению собеседника, лишь затянет конфликт и окончательно похоронит любой переговорный трек.

А ранее Владимира Зеленского назвали виновником удара возмездия по Киеву. По словам экспертов, бывший юморист делает всё возможное, чтобы не заключать мир с Россией.