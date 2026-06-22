У Запада есть множество претендентов на место Владимира Зеленского, однако замена главы киевского режима не принесёт России ничего хорошего. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил руководитель информагентства News-Front Константин Кнырик.

По его словам, на фоне антикоррупционного скандала европейским и британским спецслужбам удалось усилить свои позиции в Минобороны Украины через нового министра Фёдорова, который в меньшей степени подчиняется Зеленскому.

«Ну и что, нам от этого лучше стало? Враг серьёзный, и это не Украина. Это вполне себе чёткая система, которая против нас воюет», — отметил эксперт.

Кнырик подчеркнул, что Зеленский не является «полезным идиотом», а любой другой преемник будет делать то же самое, поскольку это заложено функционалом «украинского проекта». Он добавил, что практика смены лидеров Украины показывает: каждый следующий оказывается хуже предыдущего — как для Киева, так и для Москвы. Скамейка запасных, способных выполнять эти функции, у реальных управленцев процесса достаточно велика, заключил аналитик.

А ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил возможность замены Зеленского фразой «‎пока безальтернативен». Политик связал это с проблемами ближайшего окружения Зеленского, отказом ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи и попытками оппонентов Банковой проявить самостоятельность.