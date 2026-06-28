Рядовой Вооружённых сил РФ Владимир Воротников обнаружил и разгромил штурмовое подразделение противника. Мужчина в одиночку уничтожил троих солдат противника. О случившемся рассказали в Министерстве обороны России.

Подразделение Воротникова выполняло задачи по ликвидации опорных пунктов, долговременных огневых точек и техники ВСУ. На вверенном участке военнослужащий заметил передвижение вражеских пехотинцев. Он не стал действовать сгоряча, а скрытно занял удобную позицию, оценив маршрут следования врага.

В Минобороны отметили, что солдат проявил выдержку и хладнокровие. Дождавшись момента, когда вся неприятельская группа вошла в сектор обстрела, он открыл прицельный огонь.

В результате внезапной атаки трое штурмовиков были уничтожены на месте. Оставшиеся в живых, столкнувшись с неожиданным отпором, предпочли спасаться бегством.

Благодаря профессиональным и решительным действиям Воротникова наступление на позиции российских войск захлебнулось. Противник понёс потери, а атака была полностью отбита.