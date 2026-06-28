Маткапитал в 2027 году: суммы и дата индексации Оглавление Маткапитал в 2027 году Когда и на сколько проиндексируют Почему это прогноз Сколько было в 2026 году Маткапитал на второго ребёнка в 2027 Частые вопросы Маткапитал в 2027 году: сколько будет на первого и второго ребёнка Индексация маткапитала в 2027 году: сколько составит выплата на первенца и второго ребёнка. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 февраля 2027 года маткапитал проиндексируют. Прогноз: 778,5 тыс. руб. на первого ребёнка, 1 028,7 тыс. на второго, если первенцу его не выплачивали.

Маткапитал в 2027 году

В 2026 году на первого ребёнка полагалось 728 921,90 руб. В 2027, по прогнозу, будет 778 488,59 руб. Прирост таким образом составит 49 566,69 руб.

В 2026 году на второго ребёнка (если капитал на первого не выплачивали) полагалось 963 243,17 руб. В 2027 ожидается 1 028 743,71 руб. Прирост — 65 500,54 руб.

Значения на 2027 год — пока только прогноз ведомства, опубликованный 1 октября 2026 года.

Важно отметить, что для семьи, которая уже получила маткапитал на первого ребёнка, при рождении второго полагается не полный капитал, а доплата. Её размер зависит от того, когда родились дети и когда и какой сертификат был оформлен.

Когда и на сколько проиндексируют

Индексацию материнского капитала обычно проводят ежегодно с 1 февраля, и, по сообщению Минтруда от 1 октября 2026 года, 2027 год не станет исключением. Так что именно с этой даты в следующем году эти выплаты планируют увеличить на 6,8% — до 778,5 тыс. рублей на первого ребёнка и до 1 028,7 тыс. рублей на второго, если семья не получала маткапитал на первенца.

Однако пока это только предварительный расчёт, так как, как указывает ведомство, итоговый размер зависит от фактической инфляции за 2026 год. Поэтому приведённые суммы следует считать прогнозом, они могут оказаться чуть выше или ниже.

Кстати, вместе с маткапиталом с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции проиндексируют ещё более 40 выплат: ежемесячные денежные выплаты, единовременное пособие при рождении ребёнка и другие. Единовременное пособие при рождении, по прогнозу, вырастет примерно до 30,4 тыс. руб..

Почему это прогноз

Материнский капитал индексируют с учётом инфляции за предыдущий год. В октябре 2026-го Минтруд называл ожидаемым показателем 6,8% и рассчитал на его основе предварительные суммы. А вот Банк России в своих оценках допускал диапазон 7,1–7,6%.

В общем, всё станет известно точно, когда Росстат опубликует итоговую инфляцию за 2026 год, после чего правительство РФ отдельным постановлением и утвердит точный коэффициент. Происходит это обычно в январе, поэтому окончательные суммы станут известны до 1 февраля 2027 года. Если инфляция окажется выше или ниже 6,8%, суммы скорректируют.

Сколько было в 2026 году

С 1 февраля 2026 года маткапитал был проиндексирован на 5,6%, после чего размер выплаты на первого ребенка стал составлять около 728,9 тыс. рублей, а на второго, если семья не получала капитал на первенца — 963,2 тыс. рублей. Если право на маткапитал на первого ребёнка уже использовали, доплата за второго составляла около 234,3 тыс. рублей.

Маткапитал на второго ребёнка в 2027

Размер выплаты на второго ребенка в 2027 году будет так же, как и сегодня, зависеть от того, получала ли семья материнский капитал на первого ребёнка. Если не получала, по прогнозу Минтруда общий размер капитала на второго ребёнка составит 1 028 743,71 руб. Если сертификат на первенца уже оформлен и выплата назначена, семье положена доплата, полную сумму уже не платят.

Кстати, подробнее о суммах и условиях выплаты читайте в нашем материале о маткапитале на второго ребёнка в 2027 году.

Частые вопросы

Когда проиндексируют маткапитал в 2027 году?

С 1 февраля 2027 года. Точный коэффициент определят по фактической инфляции за 2026 год, предварительная оценка Минтруда сегодня — 6,8%.

Нужно ли подавать заявление на индексацию?

Нет. Пересчёт происходит автоматически, менять уже выданный сертификат не требуется.

Проиндексируют ли остаток, если часть маткапитала уже потрачена?

Да. С 1 февраля увеличивается и неиспользованный остаток. Так что если на сертификате осталось, к примеру, 300 тыс. руб., при индексации на 6,8% сумма вырастет до 320,4 тыс. руб..

Маткапитал превысит миллион рублей?

По прогнозу да, ожидается выше 1 млн на второго ребёнка, он только если семья ранее не получала капитал на первого.

Когда станут известны точные суммы?

После публикации Росстатом данных об инфляции за 2026 год и утверждения коэффициента правительством — ориентировочно это будет в январе 2027 года.