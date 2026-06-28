В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
«В Киеве были слышны взрывы. В Киеве снова слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Кроме того, две серии взрывов прогремели в Харькове и Сумах. На данный момент воздушная тревога в украинской столице отменена.
Ранее сообщалось, что российские «Герани» сожгли две автозаправки в районе Запорожья. В Минобороны заявили, что обе АЗС получили критические повреждения.
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