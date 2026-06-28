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Опубликовано 28 июня, 02:04

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Киеве были слышны взрывы. В Киеве снова слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Кроме того, две серии взрывов прогремели в Харькове и Сумах. На данный момент воздушная тревога в украинской столице отменена.

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Тимур Хингеев
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