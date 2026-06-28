Сборная Узбекистана проиграла все матчи на дебютном чемпионате мира

Сборная Узбекистана неудачно дебютировала на чемпионате мира по футболу. Подопечные итальянского специалиста Фабио Каннаваро проиграли все свои матчи.

В первом матче футболисты из Средней Азии уступили Колумбии со счётом 1:3. Первый гол сборной в истории ЧМ забил бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Во втором матче Узбекистан был бит Португалией 0:5. В третьей игре против ДР Конго, которая состоялась этой ночью, «белые волки» смогли открыть счёт благодаря голу выступавшего за «Ростов» Элдора Шомуродова. Однако затем африканцы отличились трижды.

«Мы знали, что нам предстоит играть против сильных команд в нашей группе. Но мы сожалеем о таком результате. Да, мы допустили ошибки. Но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими», — сказал Каннаваро после матча.

На ЧМ-2026 сборная Узбекистана выступала под руководством Фабио Каннаваро. Кто входит в команду к ноябрьской встрече с Россией и за какие клубы играют её футболисты — в обзоре кто играет за сборную Узбекистана.