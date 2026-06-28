Мэр Энергодара опроверг данные ВСУ об эвакуации из города

Украинские боевики ночью с помощью беспилотника распространяли фейк об эвакуации Энергодара в Запорожской области с 1 июля, чтобы посеять панику. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава администрации города Максим Пухов.

«Никакой эвакуации нет. Это циничная уловка, чтобы вывести людей на трассы в определённое время и нанести удары по гражданским», — отметил он.

Пухов отметил, что при любых реальных изменениях людей предупредят заранее через официальные каналы. В настоящий момент все городские службы и руководящие структуры функционируют согласно утвержденным регламентам, без отклонений от штатного графика. Ситуация находится под полным контролем.

Глава города обратился к населению с призывом не паниковать, сохранять хладнокровие и ориентироваться только на официальные данные. В своём заявлении он отметил необходимость оповестить близких и соседей, напомнив, что враг прибегает ко лжи, чтобы вызвать панику.

Ранее сообщалось, что при атаке украинского дрона на Энергодар погиб сотрудник коммунальной службы. Он выполнял свою обычную работу и был убит на месте. Позже под удар попал магазин на улице Лесной, где ранения получили три местные жительницы — всем пострадавшим оказали помощь.