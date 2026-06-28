Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль населённых пунктов Писанцы в Днепропетровской области и Новосёловка в Запорожском регионе. Операция по освобождению данных территорий прошла успешно, подтверждая инициативу российских подразделений на текущих участках фронта.

Факт продвижения свидетельствует об укреплении позиций Вооружённых сил РФ. Установление контроля над этими точками позволяет существенно улучшить оперативное положение российской группировки войск на данных направлениях.

Взятие под контроль упомянутых поселков меняет конфигурацию линии соприкосновения. Это создаёт новые возможности для дальнейшего давления на оборонительные редуты противника в соседних районах.

Ранее российские военные нанесли пять ударов дронами «Герань» по железнодорожным локомотивам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись два состава под мостом в Запорожье и ещё три на перегоне между Малиновкой и Лозовой.