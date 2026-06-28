Пять «Гераней» — и лагеря нет: ВС РФ уничтожили тренировочную базу ВСУ под Николаевом

Российские военные нанесли удар по объектам противника в Николаевской области. Целью стали тренировочный лагерь оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ и складские помещения, расположенные в районе Прибугского на Волошской косе, сообщает Минобороны России.

«Герани» на самонаведении разнесли лагерь ВСУ в Николаевской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Для поражения целей использовались пять высокоточных беспилотников «Герань» в режиме самонаведения. Под удар попали пункты временного размещения личного состава, а также хранилище специальных плавсредств — каркасных лодок и безэкипажных катеров.

По данным ведомства, все назначенные цели были успешно поражены.

Ранее российские военные за сутки нанесли пять ударов «Геранью» по железнодорожным локомотивам в Запорожской и Харьковской областях, поразив цели под мостом в Запорожье и на перегоне Малиновка — Лозовая. В Минобороны подтвердили поражение всех пяти объектов.