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Опубликовано 28 июня, 09:42

Пять «Гераней» — и лагеря нет: ВС РФ уничтожили тренировочную базу ВСУ под Николаевом

«Герани» на самонаведении разнесли лагерь ВСУ в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по объектам противника в Николаевской области. Целью стали тренировочный лагерь оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ и складские помещения, расположенные в районе Прибугского на Волошской косе, сообщает Минобороны России.

«Герани» на самонаведении разнесли лагерь ВСУ в Николаевской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Для поражения целей использовались пять высокоточных беспилотников «Герань» в режиме самонаведения. Под удар попали пункты временного размещения личного состава, а также хранилище специальных плавсредств — каркасных лодок и безэкипажных катеров.

По данным ведомства, все назначенные цели были успешно поражены.

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Ранее российские военные за сутки нанесли пять ударов «Геранью» по железнодорожным локомотивам в Запорожской и Харьковской областях, поразив цели под мостом в Запорожье и на перегоне Малиновка — Лозовая. В Минобороны подтвердили поражение всех пяти объектов.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Дарья Денисова
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